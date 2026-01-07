Kelas agama dalam bahasa Inggeris yang dikendalikan Ustazah Shameem Sultanah di Masjid Al-Falah bersama dibatalkan tanpa notis awal. - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK/USTAZAH SHAMEEM SULTANAH

Kelas agama dalam bahasa Inggeris yang dikendalikan Ustazah Shameem Sultanah di Masjid Al-Falah bersama dibatalkan tanpa notis awal. - Foto TANGKAP LAYAR FACEBOOK/USTAZAH SHAMEEM SULTANAH

Masjid Al-Falah memohon maaf dan tampil menjelaskan isu berkenaan kelas agama dalam bahasa Inggeris untuk jemaah wanita kendalian Ustazah Shameem Sultanah yang dibatalkan tanpa notis awal.

Pihak masjid berkata pada 6 Januari perubahan itu sebahagian daripada semakan programnya, dan asatizah akan digilirkan dari semasa ke semasa.

Pada 5 Januari, Ustazah Shameem berkongsi menerusi satu hantaran di media sosial bahawa beliau tidak dimaklumkan lebih awal sebelum keputusan itu dibuat oleh pihak masjid, dan bimbang pembatalan secara mengejut tersebut akan mengelirukan pelajar kelas berkenaan.

“Selepas kelas saya pada Ahad lalu, saya dimaklumkan oleh kakitangan masjid bahawa kelas bulanan wanita di Al-Falah tidak akan diteruskan pada tahun hadapan (2026).

“Saya benar-benar terkejut kerana tidak dimaklumkan lebih awal, dan oleh itu tidak berpeluang untuk menutup sesi-sesi tersebut dengan sewajarnya atau memaklumkan kepada semua semasa kelas terakhir,” kata Ustazah Shameem, yang berkata kelas tersebut merupakan satu-satunya kelas agama dalam bahasa Inggeris kendaliannya secara percuma.

Katanya, ramai pelajarnya juga telah membeli buku berkaitan pengajian kelas itu dan menantikan kelas tersebut diteruskan pada 2026.

Menurut beliau, pihak masjid memaklumkan bahawa mereka ingin merancang program-program lain dan hanya akan melibatkannya untuk acara-acara yang lebih besar pada masa hadapan.

“Saya menghormati keputusan pihak masjid dan telah memohon agar satu pengumuman dibuat bagi memaklumkan kepada jemaah,” katanya sambil menambah bahawa satu kelas lain telah dijadualkan pada hari dan masa yang sama untuk menggantikan kelas kendaliannya.

Susulan hantaran tersebut, Masjid Al-Falah, yang terletak di kawasan Orchard Road, telah mengeluarkan satu kenyataan memohon maaf kepada Ustazah Shameem, pelajar serta masyarakat umum atas kelemahan komunikasi dan proses pentadbiran yang telah menyebabkan kesulitan dan tekanan kepada semua pihak terlibat.

Dalam hantaran Masjid Al-Falah di media sosial, pihak masjid turut merakamkan penghargaan kepada Ustazah Shameem atas dedikasi beliau serta ruang pembelajaran bermakna yang telah dibina untuk ramai Muslimah di Masjid Al-Falah.

“Sumbangan beliau amat dihargai dan telah memberi kesan positif kepada masyarakat.

“Sebagai sebahagian daripada semakan program tahunan kami, para asatizah akan digilirkan dari semasa ke semasa bagi memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat manfaat daripada kepelbagaian topik serta pendekatan pengajaran.

“Sehubungan itu, kelas wanita yang dikendalikan oleh Ustazah Shameem tidak akan diteruskan pada tahun 2026.

“Kami mengakui bahawa peralihan ini tidak disampaikan dengan keprihatinan dan kepekaan yang sewajarnya,” menurut kenyataan tersebut.

Ustazah Shameem turut meluahkan penghargaan kepada para pelajar yang setia menghadiri kelas setiap Ahad.

“Memandangkan saya tidak berpeluang untuk menutup kelas ini dengan sempurna, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada setiap Muslimah yang hadir dengan penuh keikhlasan dan kecintaan terhadap ilmu.

“Saya amat menghargai setiap Ahad yang diluangkan bersama anda semua, dan saya benar-benar bersyukur kepada Allah kerana mengizinkan saya bertemu dengan begitu banyak jiwa yang indah melalui kelas ini,” katanya.

Namun demikian, beliau menambah bahawa dirinya terbuka untuk menyambung kelas berkenaan sekiranya terdapat lokasi lain yang mampu menampung antara 300 hingga 500 jemaah wanita.