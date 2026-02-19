Encik Zulfadli (dua dari kiri, depan) bersama anggota History Fort Singapore berpakaian seragam askar SVC. - Foto ihsan HISTORY FORT SINGAPORE

Gambar lukisan seragam lengkap seorang anggota SVC dari sekeping kad asli yang dimiliki seorang anggota History Fort Singapore. - Foto Ihsan HISTORY FORT SINGAPORE

Sembilan anggota History Fort Singapore berarak dari bekas tapak Kem Beach Road hingga ke Battlebox, Fort Canning bagi memperingati Hari Pertahanan Mutlak 2026. - Foto Ihsan HISTORY FORT SINGAPORE

Anggota History Fort of Singapore di tapak bekas kem Beach Road yang merupakan ibu pejabat Kor Sukarelawan Singapura (SVC). - Foto ihsan HISTORY FORT OF SINGAPORE

Encik Zulfadli (dua dari kiri, depan) bersama anggota History Fort Singapore berpakaian seragam askar SVC. - Foto ihsan HISTORY FORT SINGAPORE

Gambar lukisan seragam lengkap seorang anggota SVC dari sekeping kad asli yang dimiliki seorang anggota History Fort Singapore. - Foto Ihsan HISTORY FORT SINGAPORE

Sembilan anggota History Fort Singapore berarak dari bekas tapak Kem Beach Road hingga ke Battlebox, Fort Canning bagi memperingati Hari Pertahanan Mutlak 2026. - Foto Ihsan HISTORY FORT SINGAPORE

Anggota History Fort of Singapore di tapak bekas kem Beach Road yang merupakan ibu pejabat Kor Sukarelawan Singapura (SVC). - Foto ihsan HISTORY FORT OF SINGAPORE

Encik Zulfadli (dua dari kiri, depan) bersama anggota History Fort Singapore berpakaian seragam askar SVC. - Foto ihsan HISTORY FORT SINGAPORE

Sekumpulan ‘askar’ lengkap berseragam era Perang Dunia Kedua kelihatan berarak tenang di tengah-tengah kesibukan bandar pada pagi Sabtu, 14 Februari lalu.

Perarakan kira-kira tiga kilometer itu bermula dari kawasan bekas tapak Kem Beach Road -– kini dikenali sebagai South Beach Tower – menuju ke Battlebox di Fort Canning, sempena sambutan Hari Pertahanan Mutlak pada 15 Februari.

Perarakan yang dinamakan Footsteps of History: SVC Commemorative March itu dianjurkan oleh kumpulan tempatan, History Fort Singapore, yang bertujuan menghidupkan semula (reenactment) memori sejarah peperangan dan pengorbanan penduduk Singapura sebelum merdeka.

Pengasasnya, Encik Muhammad Zulfadli Tahar, 32 tahun, seorang jurutera IT, berkata usaha mereka bukan sekadar berpakaian seragam, tetapi ia satu cara memperingati sejarah yang semakin dilupakan.

Tapak kem itu merupakan ibu pejabat Kor Sukarelawan Singapura (SVC) dari 1930-an hingga 2000.

“Melalui reenactment, kami cuba mengingati pengorbanan masyarakat perintis Singapura sebelum kemerdekaan – termasuk pelbagai kaum yang menyertai pasukan sukarelawan,” katanya.

Menurut beliau, antara unit yang diberi tumpuan ialah Kor Sukarelawan Singapura yang ditubuhkan pada 1854 dan dianggotai orang Eropah, Cina, India dan Melayu.

“Kita selalu dengar tentang peperangan besar, tetapi sumbangan tempatan seperti zaman Darurat dan Konfrontasi jarang diketengahkan,” tambahnya.

Kumpulan History Fort Singapore, kini terdiri daripada 10 anggota aktif berbilang kaum berusia antara 21 tahun hingga 50-an tahun. Mereka bertemu sekurang-kurangnya sebulan sekali selain aktif di media sosial.

Menurut Encik Zulfadli, minat terhadap sejarah tercetus sejak beliau menghadiri acara di Bukit Chandu sekitar 2015 melalui seorang rakan.

“Tanpa belajar daripada masa lalu, kita mudah mengulangi kesilapan tanpa sedar. Kita tidak boleh menolak sejarah sebelum melangkah ke hadapan,” katanya yang banyak membuat penyelidikan tentang sejarah peperangan.

Kumpulan itu ditubuhkan secara rasmi pada 2023 dan sejak itu kerap dijemput muzium, sekolah serta balai rakyat untuk pameran dan penggambaran dokumentari.

Anggota terbaru, Encik Muhammad Reza Putra Salam Husiadi, 44 tahun, yang menyertai perarakan tersebut berkata minatnya bermula daripada hobi mengumpul topi tentera lama sejak zaman sekolah.

“Saya pernah ingin tempah semula topi Leftenan Adnan, jadi saya hubungi kumpulan reenactment di Malaysia. Dari situ, saya dapat tahu tentang kumpulan ini (History Fort Singapore),” kata bapa kepada seorang anak lelaki itu.

Beliau yang gemar membaca buku sejarah dan menonton dokumentari berkata kebanyakan seragam yang dipakai kumpulan itu dibuat semula berdasarkan kajian terperinci.

“Seragam ini ialah antara pakaian yang dipakai tentera Komanwel British di Tanah Melayu sekitar 1930-an. Ada bahagian asli, tapi kebanyakannya reproduksi yang boleh dihasilkan dari kedai-kedai di koleksi sejarah di United Kingdom,” kata Encik Reza yang telah berbelanja lebih $2,000 untuk minatnya ini.

Selain anggota lelaki, kumpulan itu turut mempunyai anggota seorang guru wanita yang melakonkan peranan anggota First Aid Nursing Yeomanry (FANY) iaitu unit bantuan perubatan wanita semasa perang.

Kebiasaannya mereka hanya membuka reruai pameran ketika Hari Kebangsaan atau program masyarakat di bawah Persatuan Rakyat, namun perarakan kali ini merupakan pengalaman baru kerana mendapat permit rasmi.

Perarakan bermula pada pukul 10 pagi dengan sembilan anggota berbaris lengkap membawa kelengkapan masing-masing. Orang ramai yang lalu-lalang kelihatan terkejut melihat kehadiran mereka.

“Ada yang sangka kami tentera Jepun. Ini menunjukkan ramai sebenarnya tidak mengenali sejarah sendiri,” kata Encik Zulfadli.

Menurutnya, tujuan utama perarakan bukan untuk berlakon peperangan, tetapi memberi gambaran fizikal tentang perjalanan sejarah Singapura kepada orang awam dan memberi penghargaan kepada perwira Singapura pada zaman itu.

Acara itu juga bersempena ulang tahun ke-84 Kejatuhan Singapura, dan pengunjung yang tiba di Battlebox berpeluang mengikuti pameran mengenai peristiwa menjelang penyerahan Singapura semasa perang.

Pada masa depan, kumpulan itu merancang menambah ahli baru serta memperluaskan aktiviti pendidikan sejarah kepada generasi muda.