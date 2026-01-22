Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pengasas aplikasi KuburSearch, Ramzul Ihsan Abdul Nadijeb membolehkan pengguna menyimpan nama dan tarikh kematian anggota keluarga, sekaligus membolehkan pencarian dibuat melalui nama sekiranya rekod tersebut sudah tersedia dalam pangkalan data. - Foto ihsan RAMZUL IHSAN ABDUL NADIJEB

Terik matahari memancar di kawasan perkuburan di Choa Chu Kang, dengan ribuan batu nisan yang kelihatan hampir serupa.

Ini menjadi satu cabaran yang dihadapi ramai pengunjung dan menyebabkan lebih masa diperlukan untuk mencari pusara yang dilawati.

Bagi Encik Ramzul Ihsan Abdul Nadijeb, 39 tahun, cabaran itu merupakan satu peluang untuk berbakti.

Sebagai seorang penyedia perkhidmatan kubur, beliau sering melihat ahli keluarga yang mengelilingi kawasan perkuburan – mencari lokasi kubur anggota keluarga mereka.

Dengan niat ingin memudahkan urusan orang ramai, beliau telah mengasaskan aplikasi Kubur Search, sebuah platform navigasi yang kini mempunyai lebih 80,000 rekod plot kubur.

“Sejak kami melancarkan aplikasi ini pada 2023, ia telah berkembang dan terdapat banyak kemas kini yang disediakan.

“Pengguna kini boleh menyimpan nama dan tarikh kematian ahli keluarga, sekaligus membolehkan pencarian dibuat melalui nama sekiranya rekod tersebut sudah tersedia dalam pangkalan data,” kata pengasas aplikasi itu kepada Berita Harian.

Encik Ramzul menjelaskan bahawa beliau tidak boleh memasukkan butiran nama jenazah ke dalam sistem aplikasinya.

Hal ini disebabkan oleh peraturan ketat di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) serta garis panduan Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) yang prihatin dengan privasi data individu.

“Saya tidak boleh melanggar sebarang peraturan PDPA. NEA sangat prihatin dengan (data) privasi dan mereka juga tidak membenarkan gambar-gambar kubur dengan nama untuk iklan kami.

Oleh itu, aplikasi ini bergantung kepada sumbangan maklumat daripada masyarakat. Selain fungsi navigasi, beberapa bahagian lain seperti aliran aplikasi juga telah diperkemas.

“Beberapa surah dan doa turut disertakan dalam aplikasi agar pengunjung tidak pelu membawa buku Yasin secara fizikal semasa kunjungan ringkas,” tambahnya lagi.

Meskipun sudah tiga tahun di pasaran, aplikasi itu kembali menarik perhatian warganet baru-baru ini setelah video TikTok menunjukkan sudut perspektif atau ‘POV’ menggunakan aplikasi itu menjadi tular dengan lebih 160,000 tontonan dan lebih 4,500 ‘like’.

Seorang pengguna TikTok ‘selembutsutera’ berkata: “Saya gunakan aplikasi ini dan ia memang sangat mudah untuk mencari (kubur).”

Seorang lagi pengguna ‘AhJack29’ meninggalkan komen: “Saya telah lama menggunakan aplikasi ini dan ia betul-betul membantu dalam mencari kubur di pusara. Jimatkan masa, terbaik!”

Setakat ini, Encik Ramzul telah memetakan plot kubur daripada blok N-1-1 hingga ke baru blok terbaru S-1-10 ke dalam pangkalan data.

“Kubur Search masih lagi percuma untuk digunakan sejak kempen permulaan Kickstarter dan niat saya adalah untuk kekalkannya sedemikian.

“Buat masa ini, aplikasi itu ditampung menerusi sokongan masyarakat, yang membantu dalam dana untuk memperkemaskan kini aplikasi itu,” kata beliau.

Memandang ke depan, Encik Ramzul akur terdapat juga minat dari Malaysia dan beliau sedang mempertimbangkan untuk meluaskan khidmat aplikasi ini ke seberang Tambak.