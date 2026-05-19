Caj tambahan sebanyak 30 sen untuk pesanan minuman “tanpa gula” di Srisun Express telah menimbulkan persoalan tentang bagaimana pilihan minuman yang lebih sihat ditetapkan harganya.

Satu tangkapan skrin menu pesanan digital kedai makan tempatan tersebut menunjukkan bahawa segelas Milo biasa berharga $2.80 dan membawa label ‘Nutri-Grade’ D, menunjukkan kandungan gula tinggi sebanyak 12 peratus.

Namun, pelanggan yang memilih pilihan “tanpa gula” dikenakan caj tambahan sebanyak 30 sen.

Seorang pelanggan, yang menyedari caj tambahan tersebut semasa memesan minuman untuk anak-anaknya, mempersoalkan logik di sebalik penetapan harga itu, lapor laman web kewartawanan warga Stomp.

“Saya tidak faham hal ini. Di peringkat kebangsaan, semua orang sedang beralih ke arah gaya hidup dan pemakanan yang lebih sihat, tetapi anda pula menghukum orang ramai kerana memilih versi kurang manis,” kata Encik Derrick, seorang penjawat awam berusia 37 tahun yang enggan mendedahkan nama penuhnya.

Srisun Express mempunyai beberapa cawangan di seluruh Singapura, termasuk di Serangoon Gardens, Bishan, dan Tampines.

Menjawab pertanyaan Stomp, jurucakap Srisun Express menjelaskan bahawa caj tambahan tersebut dikenakan bagi minuman yang biasanya disediakan menggunakan susu pekat manis, seperti Milo, Horlicks, dan Teh Cino.

Menurut jurucakap itu, kemanisan dan kepekatan minuman sebegitu datang daripada susu pekat.

Apabila pelanggan meminta versi “tanpa gula”, kedai tersebut tidak dapat menggunakan susu pekat kerana kandungan gulanya yang tinggi.

Bagi mengekalkan rasa dan tekstur minuman yang diingini, pihak kedai menggantikan susu pekat tersebut dengan susu cair di mana harganya “jauh lebih mahal”.

“Dengan kenaikan kos bahan dan operasi yang berterusan, caj tambahan sebanyak $0.30 ini membantu kami menampung kos bahan yang lebih tinggi sambil tetap mengekalkan mutu dan konsistensi minuman kami,” kata jurucakap itu.

Pihak kedai turut menambah bahawa caj tambahan tersebut hanya dikenakan kepada minuman yang pada asalnya disediakan menggunakan susu pekat manis.

Minuman yang secara semula jadinya dibuat tanpa menggunakan gula atau susu pekat, seperti Teh O, Kopi O, Limau dan Teh O Longan, tidak dikenakan caj tambahan apabila pelanggan memesan pilihan tanpa gula.

Menjawab pertanyaan Berita Harian (BH), pemilik Srisun Express, Cik Jayanthi Elan Goven berkata mereka faham bahawa pilihan kata bagi pilihan ‘tanpa gula’ di beberapa bahagian wadah pesanan mungkin telah mencetuskan kekeliruan, lantas mengakui bahawa perkara ini sepatutnya disampaikan dengan lebih jelas kepada pelanggan.