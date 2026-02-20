Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Tak dapat puasa kerana tiada pankreas, wanita anggap beri makan orang puasa satu ibadah

Cik Zakiyah Jaleel tidak dapat berpuasa sejak enam tahun lalu kerana ketiadaan pankreas, yang menyebabkan beliau bergantung kepada ubat-ubatan seumur hidup. - Foto TANGKAP LAYAR INSTAGRAM @ZAKIYAHCOOKS

Minat Cik Zakiyah Jaleel kepada bidang masak pernah mendapatkannya juara di rancangan Suria, Raja Kulinari dan terbaru, beliau juga muncul juara dalam satu pertandingan masakan sihat anjuran Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan (NKF). - Foto Ihsan ZAKIYAH JALEEL

Pernah dinobatkan sebagai juara pertandingan Raja Kulinari 2022 musim pertama yang ditayangkan Mediacorp Suria, nama Cik Zakiyah Jaleel sinonim dengan masakan lazat dan kreatif.

Namun di sebalik wajah cerianya, beliau berkongsi kepedihan tidak dapat menjalani ibadah berpuasa seperti orang lain akibat penyakit yang dialaminya.

Cik Zakiyah, 41 tahun, berkongsi di Instagram melalui satu hantaran video bahawa beliau pernah menghidap kanser neuroendokrin (NET), iaitu sejenis kanser yang jarang ditemui dan lazimnya tumbuh perlahan, berpunca daripada sel khusus di seluruh badan yang mempunyai gabungan ciri saraf dan kelenjar.

“Pada awalnya, barah itu tidak dapat dikeluarkan kerana ia berada di salur darah utama, tetapi akhirnya selepas rawatan, doktor menyarankan agar pankreas dan limpa dikeluarkan,” kata Cik Zakiyah ketika dihubungi Berita Harian.

Ketiadaan pankreas menyebabkan badan tidak dapat menghasilkan insulin dan enzim pencernaan, lalu paras gula darah sukar dikawal dan makanan tidak dihadam dengan baik.

Pesakit biasanya memerlukan suntikan insulin serta pengambilan enzim pencernaan setiap kali makan sepanjang hayat.

“Saya pernah cuba berpuasa sejurus selepas menjalani rawatan, tetapi saya meletakkan diri dalam bahaya kerana saya akan jatuh sakit dan tidak sedarkan diri,” terang Cik Zakiyah, ibu kepada seorang anak angkat perempuan berusia lapan tahun.

Menurutnya, beliau sudah didiagnosis dengan kanser sebelum berkahwin dengan suaminya, Mohamed Ali Jinna Varusai Mohamed, 41 tahun, dan ketika itu dimaklumkan beliau tidak dapat menimang cahaya mata sendiri.

“Ini antara cabaran kami, tetapi kami menerima hakikat ini dan terbuka untuk mengambil anak angkat,” katanya.

Kini, setiap hari Cik Zakiyah bergantung kepada rawatan sepanjang hayat.

“Saya menyuntik insulin setiap hari dan mengambil ubat pencernaan setiap kali makan,” ujarnya.

Walaupun tidak dapat menjalani ibadah berpuasa, beliau reda dengan ketentuan Allah dan pasrah menghadapi ujian.

“Memang sedih sebab tak dapat puasa, tapi saya beri fokus untuk memberi makan orang berpuasa, itu juga satu cara beribadah. Saya dapat menyediakan makanan yang sedap untuk keluarga saya,” tambahnya.

Beliau juga membantu di kedai makanan suaminya, Hydeen’s Kitchen yang terletak di Woodlands Rise jika diperlukan.