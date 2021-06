5 aplikasi dan permainan dalam rumah untuk dicuba semasa cuti sekolah, Berita Rencana - BeritaHarian.sg

CUTI sekolah bulan Jun telah dirumitkan oleh sekatan Covid-19.

Cuti sebulan dengan kebanyakannya diluangkan dalam rumah mungkin bermakna lebih banyak masa dihabiskan di hadapan skrin untuk banyak keluarga.

Tetapi pakar keibubapaan, Encik Chong Ee Jay, menggesa ibu bapa agar tidak cemas dengan sedikit masa tambahan yang diluangkan di dalam talian, dan sebaliknya untuk fokus kepada mutu masa di depan skrin itu.

Bermain permainan dalam talian yang popular seperti Brawl Stars bersama-sama dapat memperkenalkan ibu bapa kepada dunia anak-anak mereka di luar keprihatinan keibubapaan seperti akademik dan disiplin, kata pakar kehidupan keluarga di Focus on the Family Singapore itu.

"Saya menggalak ibu bapa agar melihat permainan atau laman media sebagai wadah untuk berhubung dan berbual dengan anak-anak mereka," kata Encik Chong.

Berikut adalah beberapa aplikasi, permainan dalam talian dan kegiatan dalam rumah yang disyorkan oleh pakar keibubapaan agar masa anak-anak terisi sepanjang cuti sekolah ini. Tambahkan beberapa senaman dan aktiviti keluarga di luar rumah untuk kesegaran menyeluruh.

Aplikasi Stickman Party

Harga: Percuma untuk iOS dan Android

Umur: Dari tujuh tahun

Aplikasi ini mempunyai permainan kecil, seperti pertempuran dengan hantu dan perlawanan bola sepak, yang boleh dimainkan oleh sehingga empat pemain di satu perangkat. Seluruh keluarga dapat sama-sama rasakan keseronokan "Hungry Hungry Hippos-style", kata Encik Chong Ee Jay, seorang pakar kehidupan keluarga di Focus on the Family Singapore.

Google Interland

Harga: Percuma

Umur: Kanak-kanak sekolah rendah

Permainan dalam talian ini "mengajar kanak-kanak asas keselamatan dan kewarganegaraan digital supaya mereka dapat meneroka dunia dalam talian dengan yakin", kata Cik Carol Loi, pengasas dan perunding utama di Village Consultancy, yang menyediakan pendidikan celik digital.

Pemain melakukan pengembaraan dan mempelajari bahaya perkongsian berlebihan di Mindful Mountain dan mengenal pasti berita palsu di Reality River.

Aplikasi Lego Life

Harga: Percuma untuk iOS dan Android

Umur: Dari enam hingga 12 tahun

Jika anak anda tidak dapat keluar banyak semasa musim cuti ini, pertimbangkan Lego Life, yang membolehkan kanak-kanak mengongsi tip pembangunan.

"Kanak-kanak boleh menggunakan aplikasi selamat untuk budak-budak ini untuk meluahkan dan mengongsi kreativiti mereka - melalui lukisan, cerita dan gambar bangunan Lego mereka - serta meneroka tip pembinaan, menyertai kumpulan minat dan berinteraksi dengan satu sama lain," kata Profesor Lim Sun Sun, anggota Majlis Celik Media dan ketua kemanusiaan, seni dan sains sosial di Universiti Teknologi dan Rekaan Singapura.

Playing Instructor

Harga: Percuma

Berumur: Untuk semua peringkat umur

Bagi kegiatan dalam rumah ini, berikan anak tugas sebagai instruktor untuk hari itu, kata Cik Lim Hui Wen, seorang pekerja sosial kanan di Perkhidmatan Masyarakat AMKFSC.

Dia boleh merancang kegiatan keluarga dengan mencari dalam talian tentang aktiviti yang boleh dilakukan bersama, merancang pencarian harta karun atau mengarahkan projek menggunakan bahan yang dikitar semula.

Aktiviti ini mungkin sangat berguna untuk kanak-kanak yang terlalu tertarik dengan permainan video. Mereka mungkin menemui rasa kecekapan yang mereka rasa mereka kekurangan dalam bidang lain kehidupan mereka, seperti pelajaran mereka atau dalam kumpulan sosial mereka, kata Cik Lim.

"Membolehkan mereka bertugas sebagai instruktur memberi mereka rasa pencapaian dan membina keyakinan," katanya.

Just Say Yes!

Harga: Percuma

Berumur: Dari kanak-kanak tadika ke datuk nenek

Cik Nurnain Safariah, Ketua Program di Sekolah AWWA, sebuah sekolah pendidikan khas, menyarankan "Just Say Yes!" sebagai permainan keluarga.

"Pemain mesti mengatakan 'ya' kepada kegiatan yang dipilih, jadi adalah penting bahawa senarai aktiviti yang disediakan sesuai untuk dilakukan oleh semua orang, walaupun ia tidak perlu disukai oleh semua orang," katanya.

Langkah pertama adalah untuk menyediakan senarai aktiviti mudah yang menyeronokkan, selamat dan dapat dilakukan oleh semua ahli keluarga. Setiap pemain bergilir-gilir memilih kegiatan dan semua perlu mengambil bahagian.

"Kegiatan yang dipilih mungkin melibatkan anak-anak melakukan perkara-perkara yang biasanya mereka enggan lakukan, seperti merapikan bakul mainan mereka," katanya.

"Keseronokan bermula apabila ibu bapa harus melakukan perkara-perkara yang biasanya mereka tidak benarkan, seperti makan sebanyak mungkin aiskrim yang mereka mahu selama lima minit."