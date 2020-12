BERTEGUR SAPA: Encik Lawrence Wong (barisan depan, tiga dari kiri), yang tiba bersama Dr Mohd Maliki Osman (barisan depan, kiri) dan Encik Zainul Abidin Rasheed, menyapa tokoh pengkaji setempat Profesor Madya Dr Hadijah Rahmat (barisan kedua) di majlis pelancaran. Dr Hadijah menyumbangkan rencana berjudul ‘Nature and Self in the Works of Munshi Abdullah’. – Foto BH oleh JASON QUAH