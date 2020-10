TEMPAT awam yang dikunjungi pesakit Covid-19 dalam tempoh masih berjangkit baru-baru ini termasuk dua kedai makan di kawasan Little India - Mohammadi Restaurant di Lembu Road dan Hi Five (Indian Muslim Food) di Dunlop Street.

Pesakit berada di Mohammadi Restaurant pada 10 Oktober dari 1 petang hingga 2 petang dan di Hi Five (Indian Muslim Food) pada 11 Oktober dari 8.25 pagi hingga 8.55 pagi, kata Kementerian Kesihatan (MOH) dalam kenyataannya pada Khamis malam (15 Oktober).

MOH menyediakan senarai lokasi dan masa yang dikunjungi pesakit Covid-19 sekurang-kurangnya 30 minit supaya mereka yang berada di tempat-tempat itu pada masa-masa tersebut dapat memantau kesihatan mereka dengan teliti selama dua minggu dari tarikh kunjungan mereka.

Sebanyak tiga kes Covid-19 baru disahkan hingga tengah hari Khamis, terdiri daripada satu kes dalam asrama pekerja asing, dan baki dua kes import melibatkan warga Singapura dan warga Indonesia.

MOH juga telah menutup kelompok SCM Tuas Lodge di 80 Tuas South Boulevard kerana tiada kes baru dikaitkan dengannya bagi tempoh 28 hari lalu.

Sementara itu, lagi 12 pesakit telah sembuh dan dibenarkan pulang dari hospital atau kemudahan pengasingan masyarakat, menjadikan jumlah 57,764 telah pulih sejauh ini.

Sebanyak 36 kes masih dirawat di hospital, dan lagi 64 diasingkan dan dijaga di kemudahan masyarakat.

Seramai 28 orang telah meninggal dunia akibat komplikasi disebabkan oleh jangkitan Covid-19.