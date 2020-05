SEKITAR 23,000 mahasiswa Universiti Teknologi Nanyang (NTU) boleh meraih manfaat daripada inisiatif baru yang membolehkan mereka mendaftar untuk 86 kursus yang terpilih dalam talian terbuka (MOOC) untuk memperoleh kredit kursus akademik bagi program ijazah mereka.

Semua pelajar, kecuali mereka yang mengikuti program ijazah sarjana muda Perubatan dan Pembedahan (MBBS), boleh menyertai kursus dalam talian berkualiti tinggi terpilih yang ditawarkan oleh beberapa universiti terkemuka dunia, menurut NTU dalam satu kenyataannya hari ini (14 Mei).

Melalui kursus ini, mereka dapat memperoleh kredit bernilai sehingga 12 unit akademik (bersamaan dengan 3 hingga 5 kursus) yang akan dikira sebagai syarat tamat pengajian.

Pelajar boleh mengambil MOOC - yang merangkumi kursus seperti 'The Analytics Edge' yang ditawarkan oleh MIT, dan 'Strategi Perniagaan untuk Impak Sosial' oleh Wharton School of University of Pennsylvania - pada bila-bila masa dan mengikut keupayaan mereka sendiri, sejurus memulakan pengajian mereka di NTU.

Naib Presiden (akademik) dan provost NTU, Profesor Ling San berkata:

“Banyak kursus yang diluluskan merupakan kursus dari universiti terkemuka dunia...Justeru, kami berharap inisiatif baru ini akan memberi inspirasi kepada para pelajar kami untuk menjadi pelajar sepanjang hayat selain mengembangkan potensi mereka.”