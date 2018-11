KEMENTERIAN Perhubungan dan Penerangan (MCI) telah mewartakan tiga buku yang mempunyai kandungan ekstrem sebagai penerbitan terlarang di Singapura.

Ini selepas Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) menyarankan tiga buku itu - Things that Nullify One's Islaam, What Islam is All About (Student Textbook), dan The Wisdom of Jihad - dilarang edarannya di sini kerana ia menggalak pengganasan dan permusuhan antara agama.