ALAT pengukur bunyi telah dipasang di ruang masyarakat seperti di kolong blok dan gelanggang bola keranjang di lima lokasi di sini dalam usaha untuk mengurangkan bunyi bising di estet perumahan.

Alat itu dipasang di Ang Mo Kio, Choa Chu Kang, Clementi, Sembawang dan Yishun bulan ini sebagai sebahagian daripada projek perintis oleh Gerakan Baik Budi Singapura (SKM) dan Pejabat Perkhidmatan Perbandaran (MSO).

Diberi nama "Turn It Down (Kurangkan bunyi bising)", ia bertujuan mengurangkan gangguan bunyi di ruang masyarakat, kata jurucakap SKM kepada akhbar The Sunday Times.

Jika projek perintis itu berjaya, SKM akan mempertimbangkan sama ada ingin memperluas inisiatif tersebut ke lebih banyak kawasan ataupun tidak.

Alat itu akan mengukur tahap kebisingan di sesebuah kawasan dari 10.30 malam hingga 7 pagi. Setelah itu, mereka akan memaparkan isyarat hijau, kuning dan merah, bergantung pada tahap kebisingan tempat itu.

Jika isyarat merah dikeluarkan, mesej "Harap kurangkan bising sekarang" akan dipaparkan.