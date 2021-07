Apa kata Asia Sentinel, Berita Setempat - BeritaHarian.sg

LAMAN berita dalam talian Asia Sentinel telah menerbitkan beberapa laporan yang mendakwa terdapat salah guna kuasa dan amalan rasuah dalam Majlis Ugama Islam Singapura (Muis), termasuk berhubung proses pengiktirafan sijil halal asing.

Antara tajuk rencana yang diterbitkan itu termasuk Amalan yang boleh dipersoal dalam proses pensijilan halal Singapura (Questionable Practices in Singapore Halal Certification Process) pada 22 April 2020; Kekurangan ketelusan dalam siasatan Muis mengancam jenama Singapura (Lack of transparency in MUIS Inquiry threatening Brand Singapore) pada 17 Jun 2020; Lebih banyak salah laku didakwa dalam badan Islam Singapura (More Abuses Alleged in Singapore Islamic Body) pada 6 Julai 2020; dan Siasatan rasuah halal Singapura terhenti (Singapore Halal Corruption Probe Stalls) pada 6 November 2020.

Log masuk untuk terus membaca Akses Berita Harian tanpa had! $0.99*/bulan