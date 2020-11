MASYARAKAT Islam patut mengamati dan mencontohi sifat dan ajaran Nabi Muhammad saw dalam berdepan dengan cabaran, termasuk menangani serangan yang berlaku baru-baru ini di Perancis dan cabaran lain seperti Covid-19. Dalam tazkirahnya sempena sambutan Maulidur Rasul di Masjid Yusof Ishak pada Ahad (1 Nov), Mufti, Dr Nazirudin Mohd Nasir menyentuh prinsip dan nilai murni yang diajarkan Rasulullah saw. Beliau antara lain berkata: “Nabi Muhammad saw membalas kejahatan bukan dengan kejahatan; Baginda membalas kejahatan dengan kebaikan, Baginda membalas kesalahan dengan kemaafan dan Baginda membalas kekerasan dengan kelembutan.” Dr Nazirudin akur setiap orang yang beriman yang mencintai Rasulullah saw pastinya berasa sedih dan marah melihat sebarang gambaran tidak sopan berkenaan nabi mereka. Namun, untuk bertindak mengikut emosi dan amarah tersebut bukanlah sejajar dengan ajaran Nabi Muhammad saw yang tidak pernah menganiaya mereka yang telah melakukan kesalahan terhadap diri Baginda sendiri. Dr Nazirudin memberi peringatan kepada masyarakat Islam agar tidak terpedaya oleh eksploitasi mereka yang mahu mengambil peluang cinta dan kasih sayang orang Islam terhadap Rasulullah saw dengan sengaja mempermainkan Baginda.