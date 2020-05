SEBANYAK 33 tempat terkenal di Singapura menyinarkan cahaya biru pada malam Khamis (7 Mei), sebagai tanda perpaduan bagi memupuk kesedaran terhadap kesihatan mental sewaktu wabak Covid-19 ini.

Usaha ini merupakan sebahagian daripada kempen sulung #SeeItBlue, yang bertujuan memberi peringatan terhadap betapa pentingnya, kesihatan mental sewaktu tempoh mencabar ini.

Ia juga merupakan satu peluang untuk meluahkan penghargaan kepada pekerja barisan hadapan yang terlibat dalam menangani krisis wabak ini.

Pameran cahaya serata negara itu akan berlangsung setiap Khamis pada 8 malam sehingga tempoh pemutus rantaian jangkitan ini berakhir pada 1 Jun nanti.

Antara tempat-tempat yang akan menampilkan cahaya biru sebahagian pameran tersebut adalah Muzium ArtScience, Jambatan Cavanagh, Esplanade, Hotel Fullerton, Gardens by the Bay, Jambatan Helix, pusat beli-belah ION Orchard, Marina Bay Sands, Galeri Nasional Singapura, Hotel Raffles Singapura, Sentosa, The Arts House, Teater Victoria dan Dewan Konsert Victoria.