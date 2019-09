KONGSI PENGALAMAN: Bekas banduan Cik Salimah Sukar bersama pengarah syarikat biskut, Julie's, yang juga pengasas dan jurucakap pergerakan The Best of You, Encik Sai Tzy Horng, di pameran yang diadakan di Our Tampines Hub (OTH). - Foto BH oleh ROSLEE ABDUL RAZAK