KONGSI DETIK MANIS BERSAMA KELUARGA: Penulis, Encik Izan Sidek (tiga dari kiri) dan isterinya Cik Suzanah Ohorella Yusope (dua dari kiri), bergambar bersama Presiden Halimah Yacob (empat dari kiri) semasa majlis pelancaran buku 'Izan goes to the Istana' semalam. Bersama mereka ialah anak-anak mereka (dari kiri) Syaizta Ohorella, Cik Shaqila dan Encik Izz Haziq - Foto BM oleh GAVIN FOO