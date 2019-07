SEMPENA sambutan ulang tahun Istana ke-150, Presiden Halimah Yacob melancarkan siri baru buku semasa Rumah Terbuka Istana Hari Kebangsaan yang berlangsung semalam.

Bertajuk 150 Rahsia Terbaik Yang Disimpan Tentang Istana (150 Best Kept Secrets of the Istana), setiap daripada tiga buku dalam siri itu mengandungi 50 fakta yang kurang diketahui ramai mengenai Istana, selain memperkenalkan pembaca kepada proses di sebalik tabir acara negara di Istana.