SEBANYAK 54 kes koronavirus baru dilaporkan di Singapura sehingga 12 tengah hari semalam, menambah jumlah keseluruhan kepada 56,771.

Ini termasuk lapan kes dalam masyarakat yang terdiri daripada tujuh warga Singapura atau penduduk tetap dan seorang pemegang pas kerja, kata Kementerian Kesihatan (MOH).

Terdapat juga tujuh kes import, yang telah diberi Notis Jangan Keluar Rumah (SHN) setibanya di Singapura.

Kelmarin, beberapa pusat beli-belah di Orchard Road dan pasar Geylang Serai merupakan antara tempat baru yang ditambah dalam senarai tempat yang dikunjungi pesakit Covid-19 semasa dalam keadaan berjangkit.

Antara pusat beli-belah itu termasuk Ngee Ann City, Pusat Beli belah Far East, Far East Plaza, Paragon dan The Heeren.

Sebanyak 51 kes baru disahkan kelmarin.

Ini termasuk satu kes dalam masyarakat, seorang warga Bangladesh berusia 39 tahun yang merupakan pemegang pas kerja, menurut MOH.

Kes itu tidak ada kaitan dengan mana-mana kes sebelum ini dan lelaki tersebut tidak menunjukkan sebarang gejala.

Terdapat juga tiga kes import, yang telah diberi Notis Jangan Keluar Rumah (SHN) setibanya di Singapura.

Salah seorang daripada mereka merupakan seorang kanak-kanak warga Singapura berusia tiga tahun yang pulang dari India. Dia disahkan menghidap Covid-19 Jumaat lalu.