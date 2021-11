Gambar dalam buku baru tentang kartun politik singgung perasaan umat Islam: Muis, Berita Setempat - BeritaHarian.sg

Berikut kenyataan Muis berhubung penerbitan Red Lines: Political Cartoons and the Struggle against Censorship:

SEBAGAI menjawab pertanyaan tentang kenyataan media IMDA tentang penerbitan Red Lines: Political Cartoons and the Struggle against Censorship, Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) telah menyemak penerbitan itu dan mendapati ia mengandungi beberapa kartun/lukisan Nabi, serta kartun yang menimbulkan diskriminasi terhadap Muslim, menghina Al-Quran, dan merendahkan Islam.

Gambar-gambar itu menyinggung perasaan ramai orang Islam. Kandungan sedemikian yang menggambarkan Islam dan Muslim secara negatif, atau mana-mana agama, tidak boleh diterima, dan lebih-lebih lagi dalam masyarakat berbilang agama seperti Singapura.

Sehubungan itu, Muis menyokong keputusan IMDA yang diambil untuk penerbitan itu.