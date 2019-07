PENUMPANG kereta api di Laluan Timur Laut (NEL) menghadapi kelewatan akibat masalah landasan di stesen MRT HarbourFront MRT pagi tadi (19 Julai).

Pengendali pengangkutan SBS Transit mengumumkan tentang gangguan itu menerusi laman Twitter sekitar 8.10 pagi.

19/07, 9.01am: NEL svc is delayed due to a track fault at Harbourfront Stn. Additional travel time of 5 to 10 mins is expected for both directions.

— SBS Transit (@SBSTransit_Ltd) July 19, 2019