JADI INSPIRASI: (Gambar atas) Kumpulan tarian orang pekak setempat Redeafination dan pelopor inisiatif setempat, Come Makan With Me, Dr Mohamad Farid, inisiatif di mana warga Singapura menjemput pekerja asing ke rumah mereka untuk makan bersama adalah antara 55 kisah warga Singapura yang dipaparkan dalam NDP 2020. - Foto NDP2020 EXCO