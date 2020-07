LIMA syarikat pengimport didenda sejumlah $28,000 oleh mahkamah hari ini (Rabu, 22 Julai) kerana mengimport secara haram produk makanan.

Chang Cheng Mee Wah Food Ind Pte Ltd didenda $14,900 manakala Chin Sam Chiap Pte Ltd pula didenda $5,600 kerana mengimport buah-buahan dan sayur-sayuran segar secara haram dan makanan proses.

Q N Q Enterprise Pte Ltd pula dikenakan denda sebanyak $3,000, Q N S Wholesale Pte Ltd pula didenda $2,000 manakala TNT Vegetables Importer & Exporter Pte Ltd pula perlu membayar denda $2,500 kerana mengimport sayuran segar secara haram.

Ini didedahkan Agensi Makanan Singapura (SFA) dalam satu kenyataannya hari ini (Rabu, 22 Julai).

Menurut SFA, antara September dengan November 2019 dan 8 Januari 2020, pegawainya mengesan sekitar 2,565 kilogram buah-buahan dan sayuran segar serta 936 kilogram makanan proses yang tidak diisytiharkan dan dikurangkan jumlah yang diisytiharkan dalam pengiriman yang diimport daripada Malaysia oleh lima syarikat pengimport ini. Kesemua kiriman yang menyalahi undang-undang ini dirampas.

SFA menambah, import makanan mestilah mengikut ketetapan SFA dan piawaian keselamatan makanan. Makanan hanya boleh diimport pengimport yang berlesen dengan setiap kiriman mestilah diisytiharkan terlebih dahulu dan disertakan dengan permit import yang sah.

Sayur-sayuran yang diimport secara haram tidak diketahui sumbernya lantas boleh membawa pada risiko keselamatan makanan tersebut (misalnya jika racun perosak yang tidak dikawal atau memiliki kandungan racun yang tinggi digunakan). Pengambilan jangka panjang sisa racun perosak pada sayuran itu boleh membawa pada kesan kesihatan yang tidak diingini.

SFA menambah pesalah yang mengimport secara haram buah-buahan dan sayuran segar boleh didakwa dengan denda maksimum $10,000 dan/atau hukuman penjara bagi tempoh tidak melebihi tiga tahun. Pesalah yang mengimport secara haram makanan proses pula boleh didakwa dan didenda tidak melebihi $1,000 dan jika ada kes dakwaan selanjutnya, boleh didenda tidak melebihi $2,000.