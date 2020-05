MENGAGIH MAKANAN: Ramadan ini, Free Food for All (FFFA) telah menghantar bubur kepada 400 keluarga; makanan yang sudah dimasak kepada 500 keluarga dan barangan runcit serta makanan beku kepada 600 keluarga untuk membantu individu dan keluarga daripada golongan yang rentan semasa bulan puasa ini. - Foto FREE FOOD FOR ALL