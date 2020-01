MENTERI Sekitaran dan Sumber Air, Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad, yang berada di Oman, memberi penghormatan kepada Allahyarham Sultan Oman, Sultan Qaboos Said Al Said, di Istana Al Alam di Oman pagi semalam dan menyampaikan ucapan takziah daripada Presiden Halimah Yacob dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong kepada pemimpin baru Oman, Sultan Haitham Tariq Al Said.

Sultan Qaboos, antara pemimpin paling lama berkhidmat di Timur Tengah, meninggal dunia Jumaat lalu pada usia 79 tahun, selepas beberapa tahun menderita penyakit yang tidak didedahkan.

