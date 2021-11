Masagos: Waspada dengan bahan yang burukkan mana-mana agama, Berita Setempat - BeritaHarian.sg

SEBARANG bahan atau media yang memburukkan mana-mana agama atau tokoh agama perlu diperlakukan dengan berhati-hati, walaupun ia adalah untuk tujuan akademik.

Ini lebih-lebih lagi jika ia boleh mengapi-apikan masyarakat untuk bertindak ganas terhadap pengarang atau penerbit dan lebih teruk lagi terhadap masyarakat lain.

Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohamad, dalam satu kiriman Facebook pada Isnin (1 Nov), menyusuli keputusan Penguasa Pembangunan Infokom Media (IMDA) melarang penjualan dan pengedaran sebuah buku baru tentang kartun politik berjudul Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship.

IMDA mengklasifikasikan buku oleh pensyarah pengajian media di Universiti Hong Kong Baptist, Dr Cherian George, dan novelis grafik Sonny Liew, itu sebagai tidak menyenangkan di bawah Akta Penerbitan Yang Tidak Diingini (UPA).

Ini kerana penerbitan itu mengandungi gambar menyinggung perasaan yang memburukkan agama, termasuk mengeluarkan semula kartun Charlie Hebdo tentang Nabi Muhammad yang, sejak pertama kali muncul pada 2006, telah menyebabkan banyak tunjuk perasaan dan keganasan di luar negara.

Penerbitan itu juga mengandungi rujukan memburukkan lain berkaitan agama Hindu dan Kristian.

"Saya menyokong keputusan IMDA untuk menganggap “Red Lines: Political Cartoons and the Struggle Against Censorship” sebagai tidak menyenangkan. Penerbitan ini termasuk karikatur Charlie Hebdo tentang Nabi Muhammad, yang telah menjadi punca banyak keganasan dan kesedihan di luar negara.

"Ini tidak boleh diterima oleh umat Islam di sini walaupun diterbitkan untuk tujuan akademik. Ia boleh membangkitkan kemarahan sebuah masyarakat untuk bertindak ganas terhadap pengarang atau penerbit dan lebih teruk terhadap masyarakat lain," kata Encik Masagos.

Beliau menambah, mencari keharmonian dalam masyarakat yang pelbagai seperti Singapura adalah soal keseimbangan dan penentukuran.

"Adalah penting untuk kita menggalak pertukaran pandangan, supaya kumpulan berbeza dapan memahami perspektif satu sama lain dengan lebih baik. Tetapi ini mesti dilakukan secara sensitif," kata Encik Masagos.