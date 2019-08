TATKALA diberitahu kededua puterinya mengalami kelewatan perkembangan global atau Global Development Delay (GDD) selepas mereka ditempatkan di pusat prasekolah My First Skool (MFS) Yung An Road dua tahun lalu, EncikMustakem Mohamed Rais, seorang bapa tunggal, cuba mendapatkan bantuan.

Melalui program Kumpulan KidSTART, pemandu kereta sewa swasta berusia 46 tahun itu melihat peningkatan dalam pembelajaran anak-anaknya.

Log Masuk untuk terus membaca $0.99 /bulan Selama enam bulan*!