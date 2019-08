PAMERAN kemuncak sambutan Bicentennial - memperingati 200 tahun Singapura, Dari Singapura ke Warga Singapura: Pengalaman 200 Tahun (From Singapore to Singaporean: The Bicentennial Experience) di Pusat Fort Canning akan dilanjutkan pada 1 Oktober hingga 31 Disember tahun ini.

Pelanjutan pameran pelbagai deria itu akan memberikan peluang kepada lebih ramai rakyat Singapura dan pengunjung mengalami sejarah kaya Singapura, sedang negara ini meraikan sambutan Bicentennial.

