PAMERAN Pengalaman Bicentennial di Fort Canning akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini kerana banyak permintaan awam.

Ia sepatutnya berakhir pada 15 September ini.

Lanjutan itu akan memberikan lebih ramai orang melihat pameran itu, kata Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Rapat Hari Kebangsaan (NDR).

Pameran bertajuk 'From Singapore to Singaporean: The Bicentennial Experience" akan dilanjutkan dari 1 Oktober hingga 31 Disember ini.

Tetapi, ia akan ditutup dari 16 September hingga 30 September bagi kerja-kerja pengendalian teknikal.