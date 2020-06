PERDANA Menteri, Encik Lee Hsien Loong, mengongsi rencana di Bloomberg Green tentang sistem penyejukan daerah di Marina Bay South yang berusaha menjimatkan penggunaan tenaga.

Beliau turut mengetengahkan usaha Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) mendorong rakyat Singapura agar menggunakan peti sejuk dan pendingin hawa yang lebih "mesra iklim" dengan memperkenalkan syarat pelabelan dan menghentikan penggunaan sistem penyejuk dengan GWP yang tinggi.

Berikut catatannya di Facebook.

"Di Singapura yang panas dan lembap, satu perkara yang kita hargai, dan ada yang menganggapnya penting, adalah penyaman udara. 80 peratus rumah dan hampir semua bangunan pejabat dan runcit mempunyai penyaman udara. Ini menghabiskan banyak elektrik, dan menghasilkan banyak pelepasan gas rumah hijau.

"Saya rasa kita tidak boleh menghilangkan pendingin hawa, jadi kita mencari kaedah yang lebih cekap untuk menyejukkan persekitaran kita. Rencana Bloomberg Green ini menyentuh sistem penyejukan daerah di Marina Bay South. Loji penyejuk pusat ini mengalirkan air sejuk melalui rangkaian paip bawah tanah. Ia memberi khidmat kepada kawasan yang luas termasuk Marina Bay Sands, Gardens by the Bay, dan Marina Bay Financial Center. Sistem pusat ini menjimatkan sekitar 40 peratus tenaga, yang diterjemahkan menjadi pelepasan yang lebih rendah.

"Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA) telah memperkenalkan syarat untuk peti sejuk dan pendingin hawa, seperti label "mesra iklim", dan menghentikan penggunaan penyejuk dengan GWP yang tinggi. Dengan meningkat suhu pendingin hawa dan menggunakan peralatan yang cekap tenaga di rumah, kita dapat membantu menurunkan pelepasan karbon juga.

"Pemanasan global tidak dapat diselesaikan dalam satu langkah sederhana. Di tengah keasyikan semasa dengan Covid-19, jangan lupa untuk bekerjasama untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih hijau dan lebih lestari untuk generasi akan datang."