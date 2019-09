NTUC First Campus akan meningkatkan had pendapatan bulanan bagi setiap rumah untuk skim sokongan kanan-kanak daripada $3,500 kepada $4,500 mulai Januari 2020. Dala, gambar, Cik Thaneswary d/o Sangra Narayanan dan anaknya Tansikaa d/o Letchumanan di My First Skool di Boon Lay. - Foto BH oleh JASON QUAH