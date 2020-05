LIMA jenis produk cendawan telah ditarik balik selepas sampel yang diambil menunjukkan ia mengandungi kandungan sulfur dioksida berlebihan, yang mampu menimbulkan reaksi alergi.

Agensi Makanan Singapura (SFA) dalam satu kenyataannya semalam (9 Mei) berkata ia menarik balik beberapa produk termasuk cendawan jenis “Jia Peng Dried Stinkhorn without cap and net”, “Long Heishan Dried Stinkhorn with cap and net”, serta fungus bambu jenis “Fei Long Pai”, “Long Teng Pai” dan “Hong Ma”.

SFA telah mengeluarkan arahan agar syarikat terbabit menarik balik produk berkenaan, lapor akhbar The Straits Times.

Dalam kenyataan berasingan pada 30 April lalu, SFA berkata mereka sedang berusaha menarik dua jenis fungus bambu - “Xiong Mao Pai" dan "Fei Long Pai”, setelah mendapati sampel produk itu turut mengandungi kandungan sulfur dioksida berlebihan.

“Tahap kandungan sulfit yang berlebihan dalam makanan boleh menyebabkan reaksi alergi pada individu yang hipersensitif terhadap sulfit. Simptom termasuk gatal-gatal, sakit perut, cirit-birit dan muntah,” kata SFA.

Pengguna yang telah membeli produk yang disenaraikan itu harus elak dari menggunakannya dan menghubungi syarikat pengimport jika terdapat pertanyaan dan jika anda ingin menukar produk itu atau pembayaran balik.

Sekiranya seseorang merasa tidak sihat setelah memakan produk tersebut, mereka harus mendapatkan rawatan perubatan, tambah SFA.