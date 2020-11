MAJLIS Ugama Islam Singapura (Muis) telah mengeluarkan kenyataan media pada Selasa (10 Nov) sebagai respons kepada artikel yang diterbitkan akhbar The Straits Times pada 9 November 2020 berjudul 'Self-styled prophet said to have five wives' (Lelaki yang mengaku dirinya nabi dikatakan memiliki lima isteri).

Berikut kenyataan Muis:

"Kami merujuk artikel Straits Times berjudul 'Self-styled prophet said to have five wives' (Lelaki yang mengaku dirinya nabi dikatakan memiliki lima isteri) yang diterbitkan pada 9 November 2020.

Individu tersebut bukan guru agama yang berkelayakan atau berdaftar di bawah Skim Pengiktirafan Asatizah (ARS).

Muis memandang serius maklum balas awam berkenaan isu sedemikian. Jawatankuasa Fatwa telah menemuramah individu tersebut sejurus Muis mendapat tahu tentang kes itu pada 2018 kerana sifat kegiatannya dalam aduan tampak mempunyai unsur keagamaan.

Beliau telah menafikan sebarang kesalahan ketika itu dan hanya berkata beliau menawarkan penyembuhan rohani.

Jawatankuasa kemudiannya memberi nasihat rasmi kepadanya untuk menghentikan kegiatan tersebut dengan segera kerana beliau tidak berkelayakan melakukannya.

Artikel tersebut telah mengemukakan dakwaan baru dan membimbangkan mengenai kegiatannya.

Sementara Muis tidak dapat mengesahkan secara bebas sama ada ia berlaku, amalan seperti mempunyai "isteri batin", berjudi untuk menolong orang lain dan menggambarkan diri sendiri sebagai nabi merupakan keterpesongan yang nyata daripada akidah Islam.

Adalah menjadi kesalahan juga untuk menjalankan sekolah agama tanpa berdaftar dengan Muis.

Muis akan bekerjasama dengan pihak berkuasa yang relevan untuk menyiasat hal ini dan mengambil tindakan sewajarnya.

Kami juga ingin merayu orang ramai dengan maklumat yang relevan untuk tampil ke hadapan untuk membantu dalam siasatan perkara ini.

Kami mahu mengingatkan masyarakat untuk melindungi diri sendiri dan keluarga kita dengan mendapatkan arahan keagamaan hanya daripada mereka yang berkelayakan dan berdaftar melakukan demikian.

Jika ada individu yang membuat dakwaan meragukan atau menyebarkan ajaran yang diragui, sila dapatkan pengesahan daripada Muis atau Pejabat Skim Pengiktirafan Asatizah melalui info@muis.gov.sg."