MENYUSULI siasatan oleh Kementerian Kebudayaan, Masyarakat dan Belia (MCCY), penggubah lagu India, Joseph Mendoza, mengakui beliau tidak mempunyai bukti kepada dakwaan beliau sebelum ini bahawa beliau menulis 'We Can Achieve' – sebuah lagu yang hampir sama dengan lagu popular Singapura, 'Count on Me, Singapore'.

Encik Mendoza, yang dituduh meniru lagu itu, telah menarik balik dakwaannya itu dan kini “tidak menuntut kepada seni kata dan lagu ('Count On Me, Singapore')”, kata kementerian itu dalam satu catatan Facebooknya pada Ahad (21 Mac). Minggu lalu, lagu-lagu itu menjadi isu utama penjiplakan.

Encik Mendoza sebelum ini dengan tegas berkata beliau menulis 'We Can Achieve' pada 1983, tiga tahun sebelum 'Count On Me, Singapore', yang digubah oleh warga Canada Hugh Harrison dan diatur pendukung jazz tempatan Jeremy Monteiro pada 1986.