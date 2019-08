PUPUK MINAT MATEMATIK: KelasMateMatika, disasarkan kepada kanak-kanak dan ibu bapa mereka telah mendapat sambutan baik daripada penduduk Nee Soon sejak dilancarkan. Bergambar bersama para peserta adalah Dr Faishal Ibrahim (tengah, berbaju merah) dan Pengerusi M³@Nee Soon, Encik Djohan Abdul Rahman (sebelahnya, berkaca mata). - Foto M³@NEE SOON