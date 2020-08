SEJAK dunia dicengkam pandemik Covid-19, kadar penginapan hotel The Great Madras dan The Daulat di sekitar Little India, telah merosot sehingga hampir sifar.

Ekoran sekatan pergerakan dan penutupan banyak sempadan negara, ketiadaan pelancong ke negara ini bermakna perniagaan di kawasan pelancongan hanya bergantung kepada kedatangan pelanggan dari dalam negara sahaja.

Lantaran itu, pengumuman pemerintah terkini untuk memperuntukkan kredit pelancongan, Baucar SingapoRediscovers untuk warga Singapura dijangka dapat merangsang pasaran pelancongan domestik.

Ini ditambahkan dengan langkah lanjutan seperti sokongan gaji pekerja sehingga 50 peratus di bawah Skim Bantuan Pekerjaan (JSS), bagi industri seperti pelancongan.

KREDIT PELANCONGAN UNTUK RAKYAT

Dalam Kenyataan Menteri awal minggu ini, Timbalan Perdana Menteri Encik Heng Swee Keat mengumumkan bahawa warga Singapura akan diberikan 'kredit pelancongan' untuk dibelanjakan secara dalam negeri, dalam satu usaha untuk merangsang perniagaan setempat.

Dipanggil Baucar SingapoRediscovers, sebanyak $320 juta diperuntukkan bagi skim itu.

Warga Singapura dijangka boleh menggunakan baucar tersebut di kedai makanan dan minuman, kedai-kedai, hotel dan tarikan pelancongan dalam negeri.

Ini saling melengkapi kempen bernilai $45 juta, dilancarkan bulan lalu oleh Lembaga Pelancongan Singapura (STB), Enterprise Singapore (ESG) dan Perbadanan Pembangunan Sentosa, bagi menggalak pelancongan dalam negeri.

Jumlah pelancong ke Singapura hanya mencecah seramai 750 orang pada April dan 888 orang pada Mei - jauh berbeza berbanding 1.69 juta pada Januari.

RANGSANG DAN RANCAKKAN SEKTOR PELANCONGAN TEMPATAN

Ketua Penyelidikan dan Strategi Kewangan OCBC, Cik Selena Ling, berpendapat usaha terkini pemerintah memperkenalkan baucar untuk warga berbelanja dalam negeri, bertujuan untuk melengkapi kempen yang diumumkan STB awal dari ini.

"Jadi ia menyediakan warga Singapura dengan usaha tambahan bagi menggerakkan pelancongan dalam negeri.

"Berbanding dengan wang tunai yang boleh dibelanjakan dengan menerusi pelbagai cara ataupun disimpan sahaja, baucar ini sebenarnya adalah satu pemindahan wang daripada pemerintah kepada pemain pelancongan utama," ujar beliau.

Jurucakap bagi Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan Nasional Singapura (Natas) berkata:

"Dengan perjalanan rentas sempadan belum lagi kembali seperti biasa sebelum Covid-19, usaha merancakkan penggunaan pelancongan dalam negeri merupakan langkah penting terhadap pemulihan perniagan pelancongan secara keseluruhan."

Beliau menambah, pelanjutan JSS pula memberi masyarakat ejen pelancongan lebih banyak masa membuat penyesuaian dan memastikan kakitangan bersedia apabila keadaan pulih nanti.

PERNIAGAAN MENARUH HARAPAN

Pemilik hotel butik, The Great Madras dan The Daulat, Encik Shaik Mohamed Mohamed Abdul Jaleel, berkata sebelum Covid-19, kadar penginapan purata adalah 90 peratus.

Tetapi akibat 'kekeringan pelancong', kadar penginapan merosot kepada 0 dengan 5 peratus sahaja.

Mujur, usaha pemerintah untuk membuka semula beberapa hotel untuk pakej pelancongan dalam negeri atau staycation telah mencergaskan sedikit perniagaan, dengan kadar penginapan meningkat kepada 30 peratus.

"Buat masa ini, kami menyaksikan sedikit pemulihan dengan adanya warga yang menempah untuk staycation.

"Justeru, langkah terkini pemerintah dalam sektor pelancongan seperti Baucar SingapoRediscover dan JSS adalah langkah ke arah yang tepat.

"Pada masa sama, kesannya mungkin terbatas kerana kita masih bergantung kepada perbelanjaan pelancong dan pasaran domestik yang kecil. Lebih penting, sama ada kami boleh balik modal dengan JSS dan pakej staycation, kami akan tunggu dan lihat," ujarnya.

Menurutnya, kerana pembelian aset yang besar dalam perniagaan hotel, perniagaannya memerlukan sekurang-kurangnya kadar penginapan 70 peratus untuk pulih.

Apa pun, Encik Shaik tetap menjangkakan langkah terkini akan membantu dalam aliran tunai.

"Baucar pelancongan bakal diberi tentunya akan membantu bagi jangka pendek. Ia akan menarik warga untuk keluar rumah, berbelanja dan meneroka pengalaman dalam negeri," tambahnya.

Turut optimis ialah Cik Nur Izzati Mohamed Yusof, pemilik firma teknologi permainan 'Escape Room', Amazing Chambers Singapura, di bangunan Gedung Kuning, Kampung Gelam.

Disebabkan syarikatnya masih baru dan perangkaan pelancongan berkurangan, maka ia tidak dikategorikan sebagai syarikat dalam sektor pelancongan di bawah JSS.

Untuk dikategorikan sebagai syarikat dalam pelancongan bagi skim JSS, 30 peratus pelanggan perlu merupakan golongan pelancong.

"Bantuan seperti baucar ini memang boleh amat membantu.

"Cuma kami kurang jelas jika kami layak sebab buat masa ini kami dimasukkan dalam Kumpulan 3 di bawah JSS - iaitu sektor perniagaan lain - sedangkan kami adalah tarikan tempatan.

"Disebabkan kami baru dibuka akhir tahun lalu, maka perangkaan pelancongan kami berkurangan.

"Jadi, saya amat berharap pihak berkuasa dapat meneliti perkara ini agar semua tarikan setempat berpeluang untuk meraih manfaat daripada langkah terbaru dan tiada yang ketinggalan di belakang," ujarnya sambil menambah g buat masa ini 15 peratus pelanggannya adalah golongan pelancong.

Menurut Cik Nur Izzati lagi, perniagaannya pulih sedikit selepas menawarkan promosi pada bulan ini.

