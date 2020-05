LIMA jenis produk cendawan telah ditarik balik selepas sampel yang diambil menunjukkan ia mengandungi kandungan sulfur dioksida berlebihan, yang mampu menimbulkan reaksi alergi.

Agensi Makanan Singapura (SFA) dalam satu kenyataannya semalam berkata ia menarik balik beberapa produk termasuk cendawan jenis "Jia Peng Dried Stinkhorn without cap and net", "Long Heishan Dried Stinkhorn with cap and net", serta fungus bambu jenis "Fei Long Pai", "Long Teng Pai" dan "Hong Ma".

Log masuk untuk terus membaca Langgani pada harga $0.99* sebulan