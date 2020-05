BAK klise Inggeris yang kerap kedengaran 'The Show Must Go On'.

Setiap tahun semasa perayaan Hari Raya, SGOudist, sekumpulan pemuzik daripada kumpulan muzik yang berbeza, berkumpul untuk membuat persembahan di Taman Warisan Melayu (MHC).

Log masuk untuk terus membaca Langgani pada harga $0.99* sebulan