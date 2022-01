PAMERAN: Cik Sim (paling kanan) bersama (dari kiri) Pengerusi SWHF, Cik Margaret Thomas; Presiden SCWO, Cik Junie Foo; dan CEO SCWO, Cik Angel Chan, semasa pelancaran pameran 'The Lives of Women: What will life be like for women in Singapore in 2050?' di Muzium Negara semalam. - Foto BH oleh JASON QUAH