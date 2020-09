MENCARI HURAIAN PANDEMIK: Timbalan Perdana Menteri, Encik Heng Swee Keat, di sesi rakaman kenyataan yang disampaikan di acara Perhimpunan Agung PBB bagi respons dunia terhadap Covid-19, "Accelerating the end of the COVID-19 pandemic: taking new solutions to scale and making them equitably accessible, to save lives, protect health systems and restart the global economy”, yang disiarkan di dalam talian pada Rabu malam (30 September). - Foto MCI