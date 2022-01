Usaha balik tabir S'pura bincang, hadapi Covid-19 diabadikan, Berita Setempat - BeritaHarian.sg

Sebuah buku yang menjejak dua tahun pertama perjalanan Singapura mengharungi pandemik Covid-19 melalui kisah-kisah di sebalik tabir dan temu ramah eksklusif dilancarkan semalam. Berjudul 'In This Together: Singapore's Covid-19 Story', ia mengandungi 13 babak yang ditulis wartawan akhbar The Straits Times terlibat dalam membuat liputan mengenai krisis itu. Mereka juga menemuramah lebih 300 orang.

PADA 1 April dua tahun lalu, kabinet membincangkan adakah perlu melaksana tempoh pemutus litar jangkitan, sedang jumlah kes Covid-19 dalam masyarakat terus meningkat.

Ada beberapa pendapat berbeza sama ada sekatan pergerakan perlu dikuat kuasa atau perlu tunggu dan lihat dahulu perkembangannya, kata Perdana Menteri Lee Hsien Loong, menyingkap kembali detik tersebut dalam satu temu ramah bagi sebuah buku baru yang menjejak perjalanan Singapura mengharungi Covid-19.

"Pada pendapat saya, berdasarkan jumlah pada masa itu, memang jelas ia ke arah kurang baik dan kita perlu maju ke hadapan. Tidak ada sebab untuk hanya menunggu," kata beliau.

"Ini adalah satu keputusan penting. Jadi saya beritahu menteri-menteri: Kita perlu pertimbang perkara ini dan akan jumpa lagi esok... Jika saya harus bertindak, saya lebih suka menunjukkan reaksi berlebihan daripada reaksi yang kurang."

Apabila keputusan itu dibuat, langkah pemutus litar selama empat minggu diumumkan.

"Namun, kami sedar bahawa langkah itu perlu dilanjutkan," kata PM Lee.

Pemutus litar berkuat kuasa dari 7 April hingga 1 Jun 2020.

Buku berjudul In This Together: Singapore's Covid-19 Story itu, yang diterbitkan oleh The Straits Times Press, mengandungi esei yang ditulis wartawan akhbar The Straits Times yang menemuramah lebih 300 orang dan menggabungkan detik kritikal sepanjang tempoh dua tahun sejak virus itu muncul di Singapura pada 23 Januari 2020.

Dalam babak mengenai respons pemerintah terhadap apa yang digambarkan Encik Lee sebagai "krisis generasi kita", beliau juga berkongsi tentang dasar memakai pelitup pada bulan-bulan awal dan bagaimana beliau sendiri menghadapi pandemik itu secara peribadi.

Pada awalnya, sedang media global melaporkan tentang penularan "virus Wuhan", Kementerian Kesihatan (MOH) pada 2 Januari menasihatkan warga Singapura supaya memakai pelitup hanya jika mereka mempunyai simtom seperti batuk atau hidung berhingus.

Namun, pada 10 Februari, beberapa doktor menggalak sebaliknya, dan meminta orang ramai agar memakai pelitup sebaik sahaja melangkah ke luar rumah disebabkan kemungkinan jangkitan tidak bersimtom.

Pemerintah kemudian mengubah pendekatannya pada April dan mewajibkan pemakaian pelitup kecuali jika seseorang itu sedang bersenam atau berumur di bawah dua tahun.

"Secara retrospektif, saya rasa mungkin lebih baik kami beritahu dari awal, tolong jangan kelam kabut dapatkan pelitup dan berikannya kepada pekerja penjagaan kesihatan, tapi pada masa sama mari kita buat pelitup sendiri," kata PM Lee dalam buku itu.

"Kami seharusnya mengubah pendekatan kita awal-awal lagi dan menggalak orang ramai menggunakan pelitup yang boleh diguna semula, cari jalan lain."

Beliau menerangkan bahawa pendekatan awal pemerintah berdasarkan nasihat Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), yang menetapkan pelitup tidak membantu dan mungkin mewujudkan rasa selamat palsu.

Orang ramai juga pada masa itu kelam kabut mendapatkan pelitup dan Singapura tidak mempunyai cukup bekalan untuk semua orang.

WHO kemudian mengubah nasihatnya pada Jun dan menggalak pemakaian pelitup.

"Saya rasa mereka mungkin tidak selalunya berupaya memberi nasihat terkini berdasarkan keadaan. Nasihat mengenai perjalanan ke luar negara, contohnya, atau mengenai cara virus itu tersebar," kata Encik Lee.

"Sebahagian daripada cabaran yang dihadapi ialah mereka perlu memberi respons yang pelbagai dan negara berbeza mendorong mereka ke arah berbeza.

"Jadi WHO mempunyai kekurangan tersendiri, tetapi tanpa mereka, keadaan akan lebih teruk."

Dalam segmen kata pengantar buku itu, Encik Lee berkata pandemik ini adalah satu cabaran teruk bagi semua warga Singapura - dan jika timbul persoalan apakah generasi muda mempunyai keberanian, daya tahan dan kesungguhan yang dimiliki generasi sebelumnya, sejauh ini respons yang diberi mereka amat menggalakkan dan meyakinkan.

"Bertahun-tahun dari sekarang, apabila cucu atau cicit kita bertanya anda apa yang anda lakukan semasa tahun-tahun pandemik mengerikan ini, kita boleh memberitahu mereka, dengan agak bangga: Saya telah memainkan peranan saya."