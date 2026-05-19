600 jemaah haji S’pura bertolak ke Makkah dari Madinah
May 19, 2026 | 3:13 PM
Hampir 600 jemaah haji Singapura telah berlepas dari Madinah ke Makkah untuk memulakan ibadah umrah mereka sebelum menunaikan fardu haji, menurut Majlis Ugama Islam Singapura (Muis).
Mereka, yang melakukan perjalanan itu pada 18 Mei, menyertai kira-kira 300 jemaah yang telah berlepas lebih awal pada 12 Mei dan sudah pun berada di Makkah kini.
