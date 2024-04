Spesis burung hijrah seperti sambar-kunyit kening putih atau yellow-rumped flycatcher, juga menghadapi risiko merempuh bangunan berdekatan hutan apabila ia berterbangan ke tompok hutan untuk mencari makanan dan berehat.

Kajian ini dilakukan sedang usaha menghasilkan Bandar Dalam Alam Semula Jadi Singapura (Singapore’s City in Nature), dengan pemerintah mahu membawa alam semula jadi lebih dekat dengan tempat rakyat hidup dan kerja.

“Bagi pembangunan baru yang menggabungkan hutan dalam reka bentuk perbandaran supaya benar-benar menjadi mesra alam, kita harus memikirkan lebih mendalam daripada setakat mengurus interaksi antara manusia dan kehidupan liar,” kata Encik Tan, yang sedang mengambil jurusan kedoktoran dalam bidang biologi di The University of New Mexico, kepada The Straits Times.

“Kematian (burung) tidak langsung yang disebabkan oleh manusia seperti perlanggaran burung juga harus dipertimbangkan,” kata beliau.

Fenomena rempuhan burung pada bangunan bukanlah sesuatu perkara yang unik di Singapura. Setiap tahun, berbilion burung mati selepas merempuh bangunan kaca yang tidak dapat dilihat ataupun mati kepenatan akibat keliru dengan lampu bandar.

Di Amerika Utara sahaja, hampir satu bilion burung dianggarkan mati kerana merempuh bangunan setiap tahun. Pelbagai kajian dilakukan berhubung rempuhan burung dalam kelompok kecil bangunan di sana.

Kajian Encik Tan, yang diterbitkan di jurnal Conservation Biology pada Mac, menjadi salah satu kajian berskala bandar yang pertama di Asia.

Bagi kajian tersebut, Encik Tan dan pengarang bersama meneliti laporan kematian burung yang dilaporkan oleh masyarakat setempat antara 2013 dan 2020.

Laporan ini dikumpul daripada media sosial atau talian yang dikelolakan oleh para penyelidik daripada Makmal Evolusi Burung di Universiti Nasional Singapura (NUS). Penyelidik ini meninjau butir perincian seperti lokasi dan sebab berlaku kecederaan dan kematian burung-burung tersebut.

Sebanyak 224 ekor burung dikatakan telah mati selepas merempuh bangunan, di mana ia ditemui di kaki bangunan dengan tanda kecederaan di muka atau trauma di kepala.

Seperti penyiasat jenayah, penyelidik akan meneliti faktor-faktor yang mengakibatkan rempuhan burung pada bangunan ini daripada bukti yang terdapat di bangunan tersebut dan data satelit.

Mereka mendapati bahawa jarak dekat antara kawasan hutan dengan bangunan tersebut merupakan sebab utama.

Encik Tan berkata: “Kedekatan hutan adalah sebab utama burung pemastautin dan yang berhijrah bertembung kerana mereka akan bergerak dari satu tompok hutan ke satu tompok yang lain untuk mencari makanan. Besar kemungkinan burung ini akan merempuh bangunan berdekatan dengan pinggir hutan.”

Para penyelidik juga dapat mengenal pasti tempat-tempat yang berkemungkinan besar berlaku rempuhan berdasarkan Pelan Utama Penguasa Pembangunan Semula Bandar (URA) pada 2019 yang menggambarkan penggunaan tanah di Singapura 10 hingga 15 tahun akan datang.

Selain daripada Tengah dan Springleaf, antara lokasi yang berpotensi menjadi lokasi rempuhan burung-bangunan ialah Clementi dan Ulu-Pandan, Turf City dan Bukit Brown, estet di Punggol End dan pembangunan perindustrian di Pasir Ris.

Kajian khususnya mendapati bahawa pembangunan perumahan berskala besar diramalkan akan mempunyai risiko rempuhan burung yang tinggi bagi beberapa jenis burung kerana ia berdekatan dengan hutan di kawasan tengah, barat dan selatan.