Mantan guru Bahasa Inggeris dan Pengajian Sosial Kementerian Pendidikan (MOE), Encik Rudy Hakeem, 40 tahun, mula membangunkan Akademi Interactive pada 2022 bagi meringankan beban pengurusan tugas di bilik darjah.

Dalam merealisasikan hasrat itu, beliau turut berganding bahu dengan mantan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Yayasan Mendaki yang juga mantan pengetua sekolah, Cik Moliah Hashim, 68 tahun, serta Pengurus Operasi, Encik Nabil Kamsir, 39 tahun.

Antara matlamat mereka adalah untuk mengatasi kelemahan platform digital terdahulu yang terlalu bergantung pada skema jawapan tegar, sehingga sering gagal memahami kreativiti serta nuansa dalam jawapan pelajar.

Platform itu kemudian diuji selama kira-kira setahun di Singapura, Malaysia dan Indonesia sebelum dilancarkan secara rasmi pada 2023.

Hasilnya, teknologi tersebut dapat menjimatkan sekitar 44 peratus masa guru dengan membantu menyemak tugasan, menjana bahan pengajaran dan menyediakan latihan yang disesuaikan mengikut tahap pelajar.