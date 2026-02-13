Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Bas SBS Transit kelihatan dijilat api dalam satu kejadian di ekspreswe PIE 13 Februari. - Foto TELEGRAM/GLENLEE/SGROAD BLOCKS/TRAFFIC NEWS

Bas SBS Transit kelihatan dijilat api dalam satu kejadian di ekspreswe PIE 13 Februari. - Foto TELEGRAM/GLENLEE/SGROAD BLOCKS/TRAFFIC NEWS

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Bas SBS Transit terbakar di Ekspreswe Rentas Pulau (PIE), mengakibatkan kepulan asap hitam menyelubungi ruang udara pada 13 Februari.

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) menyatakan pihaknya dimaklumkan mengenai kebakaran di ekspreswe tersebut – yang menghala ke arah Tuas sebelum susur keluar di Clementi Road – pada sekitar 11.45 pagi.

Api dipadamkan menggunakan dua jet air, tambah SCDF.

Tiada kecederaan dilaporkan dan punca kebakaran sedang disiasat.

Jurucakap SBS Transit, Cik Grace Wu, berkata tiada penumpang di dalam bas yang pada masa itu tidak mengangkat penumpang.

Pemandu bas tidak mengalami sebarang kecederaan dalam insiden tersebut, tambahnya.

Dalam satu rakaman video yang dikongsi melalui Telegram pada 13 Februari, bas SBS Transit itu kelihatan dijilat api di bahu jalan ekspreswe tersebut.

Bunyi letupan kedengaran di tengah-tengah bunyi siren yang datang dari jauh, sedang asap hitam tebal kelihatan keluar dari kenderaan itu.

Satu lagi video oleh pengguna Facebook, Cik Ellen Teo, menunjukkan dua pegawai polis trafik mengawal lalu lintas berhampiran bas yang terbakar itu.

Sekurang-kurangnya tiga laluan ekspreswe tersebut kelihatan terhalang.

Beberapa video lain yang dimuat naik ke media sosial menunjukkan bas tersebut hanya tinggal rangka selepas kebakaran itu.

Penguasa Pengangkutan Darat (LTA), dalam satu kiriman di laman X pada 13 Februari, berkata kesesakan berlaku di PIE sehingga ke Jalan Adam.

Sebelum ini, pada Oktober 2025, seramai 40 penumpang dipindahkan daripada sebuah bas SMRT selepas kebakaran berlaku di bahagian enjin kenderaan itu ketika ia sedang bergerak di PIE.