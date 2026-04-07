Bas ulang-alik disedia tampung Laluan Circle yang mula lebih lewat
Apr 7, 2026 | 2:18 PM
Tambang bagi perkhidmatan bas ulang-alik itu akan mengikut struktur tambang yang sama seperti perjalanan menaiki tren. - Foto fail
Dua perkhidmatan bas ulang-alik berbayar akan memulakan operasi selama empat jam pada pagi Ahad dari 12 April hingga 17 Mei, susulan permulaan perkhidmatan tren Laluan Circle (CCL) dijadualkan lebih lewat.
Bas ulang-alik 36 dan 37 akan beroperasi dari 5 pagi hingga 9 pagi pada hari Ahad tersebut, bertepatan dengan masa CCL mula dibuka iaitu pada 9 pagi, umum SMRT pada 7 April.
