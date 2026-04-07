DPM Gan: S’pura hadapi risiko pertumbuhan ekonomi perlahan, inflasi lebih tinggi
Kesan ekoran konflik di Timur Tengah
Apr 7, 2026 | 8:44 PM
Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong, yang juga Menteri Perdagangan dan Perusahaan. - Foto MDDI
Meskipun data awal menunjukkan kegiatan ekonomi negara terus berdaya tahan dalam suku pertama 2026, pertumbuhan pada suku-suku akan datang berkemungkinan besar terjejas oleh konflik Timur Tengah yang sedang berlarutan, kata Timbalan Perdana Menteri, Encik Gan Kim Yong.
Sementara itu, inflasi keseluruhan bagi 2026 kini dijangka lebih tinggi daripada unjuran awal.
