Dua inisiatif dilancar tingkat sokongan kerjaya awal warga S’pura dalam sektor penerbangan
May 18, 2026 | 5:48 PM
Penguasa Penerbangan Awam Singapura (CAAS) dan Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) melancarkan inisiatif Cawangan Belia Kelompok Aeroangkasa dan Penerbangan (A&A) NTUC dan Program Bimbingan Kerjaya Awal OneAviation bagi meningkatkan pengambilan kerja dan kemahiran tenaga kerja. - Foto fail
Penguasa Penerbangan Awam Singapura (CAAS) dan Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC) melancarkan dua inisiatif baru bagi mempertingkatkan sokongan kerjaya awal bagi warga Singapura yang menyertai sektor penerbangan.
Inisiatif Cabang Belia Kelompok Aeroangkasa dan Penerbangan (A&A) NTUC dan Program Bimbingan Kerjaya Awal OneAviation bernilai $2.6 juta, adalah sebahagian daripada usaha kededua pihak untuk meningkatkan pengambilan kerja dan kemahiran tenaga kerja.
