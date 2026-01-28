EnterpriseSG kukuh usaha, bantu syarikat S’pura hadapi ekonomi tidak menentu

Pengerusi Enterprise Singapore (EnterpriseSG), Encik Lee Chuan Teck, dan Pengarah Urusan, Cik Cindy Khoo, menggariskan strategi membantu perusahaan Singapura bagi tahun 2026. Perkara ini disampaikan semasa taklimat media tahunan pada 28 Januari, di pejabat EnterpriseSG di Bugis. - Foto ST

Dengan prospek ekonomi yang dijangka kekal “tidak menentu” pada 2026 dan isu tarif menjadi kebimbangan berpanjangan, Enterprise Singapore (EnterpriseSG) akan mempergiat usaha membantu perusahaan Singapura membina ketahanan dan merebut peluang pertumbuhan baru, kata pengerusinya Encik Lee Chuan Teck.

Tumpuan akan diberikan kepada pengukuhan sokongan untuk pengantarabangsaan dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) merentas pelbagai sektor. Tujuannya adalah untuk mentransformasi perniagaan dan meningkatkan kecekapan.

“Pertumbuhan global tidak merosot seteruk yang dijangkakan, dan ekonomi Singapura juga kekal berdaya tahan, dengan mencatat pertumbuhan sebanyak 4.8 peratus... namun, prospeknya kekal tidak menentu. Persekitaran perdagangan global masih belum stabil,” kongsi Encik Lee ketika berucap pada taklimat media tahunan EnterpriseSG pada 28 Januari.

Beliau menambah, “Risiko baru juga semakin menghampiri, termasuk konflik geopolitik serta cabaran pertumbuhan seperti paras hutang global yang tinggi.”

Mengenai tarif, Encik Lee khuatir tarif sektor terhadap semikonduktor dan farmaseutikal akan menjejaskan Singapura, berpotensi mengakibatkan pengalihan perdagangan.

Justeru, EnterpriseSG memperkukuh usaha membantu syarikat Singapura membina daya tahan dan mencari peluang pertumbuhan baharu pada 2026.

Langkah ini termasuk pengantarabangsaan. Lembaga berkanun yang mempunyai lebih 35 pejabat di seluruh dunia itu merancang membuka dua pejabat baharu di Amerika Syarikat, iaitu di Austin dan Boston.

Austin dipilih kerana komuniti syarikat pemula yang pesat, manakala Boston adalah hab besar syarikat pemula, khususnya dalam bidang bioperubatan, jelas Encik Lee.

AI juga menjadi fokus EnterpriseSG untuk membantu syarikat Singapura.

Namun, Encik Lee menekankan perbezaan antara sekadar menggunakan AI dan memanfaatkannya untuk transformasi mendalam.

Sebagai contoh, jika syarikat logistik ingin menggunakan AI untuk mengoptimumkan perancangan laluan, ia memerlukan data syarikat dan data makro yang luas, termasuk keadaan jalan, jadual ketibaan kapal di pelabuhan, dan penerbangan di Lapangan Terbang Changi.

Dengan membantu syarikat logistik mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian, kesan transformatif terhadap industri logistik secara keseluruhan dapat dicapai.

Sementara itu Encik Lee akur banyak SME mungkin tidak pasti tentang sumber maklumat atau bantuan yang sedia ada, serta jenis penyelesaian yang perlu diambil.

Beliau berkata, “Fokus untuk 2026 dan beberapa tahun akan datang adalah untuk melengkapkan mereka dengan pengetahuan untuk memanfaatkan sokongan yang kami berikan, dan bukannya memperkenalkan sokongan baru yang mungkin tidak mereka sedari.”