Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (depan, sedang berswafoto) bersama Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin, Dr Estephan Salameh (baris kedua, tengah) dalam satu lawatan rasmi ke kawasan Kampong Gelam pada 24 Februari. Bersama mereka termasuk Anggota Parlimen GRC East Coast, Cik Hazlina Abdul Halim (baris ketiga, paling kanan) dan Wakil Singapura ke Penguasa Palestin, Encik Hawazi Daipi (baris kedua, kiri). - Foto MFA

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (depan, sedang berswafoto) bersama Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin, Dr Estephan Salameh (baris kedua, tengah) dalam satu lawatan rasmi ke kawasan Kampong Gelam pada 24 Februari. Bersama mereka termasuk Anggota Parlimen GRC East Coast, Cik Hazlina Abdul Halim (baris ketiga, paling kanan) dan Wakil Singapura ke Penguasa Palestin, Encik Hawazi Daipi (baris kedua, kiri). - Foto MFA

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah menerima kunjungan Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin, Dr Estephan Salameh, dalam satu lawatan rasmi ke kawasan warisan Kampong Gelam pada 24 Februari.

Dalam satu catatan Facebook, Dr Faishal berkongsi pendekatan Singapura dalam mengintegrasikan unsur keagamaan, budaya serta perancangan bandar yang teliti bagi mewujudkan ruang dengan warisan dan kemodenan dapat berkembang seiring.

Turut serta dalam lawatan tersebut ialah Wakil Singapura ke Penguasa Palestin, Encik Hawazi Daipi, serta Anggota Parlimen (AP) GRC East Coast, Cik Hazlina Abdul Halim.

Menurut Dr Faishal, perbincangan antara kedua-dua pihak turut menyentuh perkembangan semasa di Palestin, termasuk kebimbangan mendalam terhadap isu kemanusiaan yang menjejas masyarakat akibat konflik berpanjangan di wilayah tersebut.

Beliau menambah bahawa Singapura akan terus menyokong usaha bantuan antarabangsa bagi Gaza, selain menyumbang dalam usaha pembinaan semula jangka panjang apabila keadaan mengizinkan.

Dalam pada itu, Dr Faishal turut merakamkan penghargaan kepada Perikatan Kampong Gelam atas sokongan mereka dalam menjayakan lawatan berkenaan, yang disifatkan sebagai peluang untuk mengukuhkan hubungan dan berkongsi pengalaman dalam pembangunan masyarakat berbilang budaya.