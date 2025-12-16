Sepasang suami isteri berhenti seketika melihat kawasan penghormatan di Pantai Bondi untuk mangsa tembakan di Sydney pada 16 Disember. Seramai 15 nyawa diragut, termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun di Pantai Bondi pada 14 Disember, dengan pihak berkuasa berkuasa menamakannya sebagai serangan pengganas antisemitik semasa perayaan Yahudi. - Foto AFP

Sepasang suami isteri berhenti seketika melihat kawasan penghormatan di Pantai Bondi untuk mangsa tembakan di Sydney pada 16 Disember. Seramai 15 nyawa diragut, termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun di Pantai Bondi pada 14 Disember, dengan pihak berkuasa berkuasa menamakannya sebagai serangan pengganas antisemitik semasa perayaan Yahudi. - Foto AFP

Prinsip Islam Rahmatan lil ‘Alamin, yang menekankan sifat belas kasihan, rahmat dan keamanan untuk semua, tersimpul dalam respons padu pelbagai agama di Singapura terhadap keganasan di Pantai Bondi, Australia, baru-baru ini.

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, melahirkan rasa gembira dan syukur melihat rakyat Singapura, rakan-rakan silang agama dan pertubuhan agama bersatu padu menolak tegas keganasan, kebencian dan perkauman dalam apa jua bentuk.

“Pendirian bersama ini mencerminkan kekuatan iltizam kita terhadap keamanan, maruah insan dan sikap saling menghormati.



“Inilah nilai yang menjadi teras Singapura. Kita berdiri teguh mempertahankan kebenaran.

“Kita saling melindungi dan mempertahankan satu sama lain. Kita menghormati dan melindungi kepercayaan serta amalan agama setiap masyarakat, khususnya dalam masa-masa yang mencabar,” kata Dr Faishal dalam catatan Facebook pada 16 Disember.

Badan-badan yang telah tampil mengecam termasuk Pertubuhan Antara Agama (IRO), Majlis Ugama Islam Singapura (Muis), Majlis Gereja Kebangsaan Singapura (NCCS), Roman Catholic Archdiocese of Singapore, Lembaga Kebajikan Yahudi (JWB), Lembaga Penasihat Hindu, Lembaga Penasihat Sikh, Persekutuan Buddha Singapura, dan Persekutuan Tao Singapura.

Dalam hantaran Facebook yang berasingan, Persatuan Ulama dan Guru-Guru Agama Islam Singapura (Pergas) menyatakan sokongan kepada semua pihak yang menolak keganasan, serta menjunjung keamanan, maruah, dan sikap saling menghormati.

Pergas turut melahirkan rasa sedih mendalam atas kejadian keganasan di Pantai Bondi dan menyampaikan takziah kepada mangsa serta keluarga mereka.

“Kami dengan tegas menentang sebarang perbuatan keganasan terhadap orang awam dan yang tidak bersalah.

“Keganasan dan tindakan tidak masuk akal seperti itu memecahbelahkan masyarakat dan tidak mempunyai tempat dalam sebarang masyarakat,” kata Pergas.

Selain itu, Pergas turut tersentuh dengan keberanian Encik Ahmed al-Ahmed yang telah campur tangan untuk melindungi orang lain dan menyifatkan perbuatan itu sebagai pengesahan kukuh terhadap nilai kemanusiaan di tengah kekejaman.

Menurut laporan media tempatan, Encik Ahmed, seorang bapa kepada dua anak berusia 43 tahun dari selatan Sydney, dirawat di hospital selepas bertindak berani merampas senjata suspek dalam serangan anti-Yahudi di Pantai Bondi.

Rakaman tular menunjukkan Encik Ahmed berlindung di belakang sebuah kereta sebelum merampas senjata daripada tangan suspek dan mengacukannya kembali, memaksa penyerang berundur.

Encik Ahmed kemudian ditembak beberapa kali oleh penyerang kedua dan menjalani pembedahan di sebuah hospital di Sydney.

Beliau difahamkan, ditembak di bahu kiri dan tangan serta berdepan tempoh pemulihan sehingga enam bulan.

